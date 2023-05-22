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19:26 • 44375 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103120 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106720 просмотра

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13 марта, 13:40 • 106974 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110031 просмотра

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Актуальное
Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории белгородской области - ГУР

Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории белгородской области - ГУР

Киев • УНН

 • 1970570 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев. Об этом сказал в комментарии "Суспільному" спикер ГУР Юсов, передает УНН.

Детали

По его словам, операцию проводят исключительно граждане россии.

Около 14:00 легион «Свобода России» и «РДК» заявили, что «освободили» Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон.

Губернатор Белгородской области гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа «зашла ДРГ ВСУ». По его словам, подразделения рф и фсб «принимают меры».

Ранее

Сегодня, 22 мая, с самого утра немало новостей из белгородской области рф. Появляются сообщения о обстрелах, боях и даже нападении на российский пограничный пункт Грайвон.

Украинские и российские Tg-каналы распространили видео, в котором представители “Русского добровольческого корпуса” утверждают, что находятся возле сел Безлюдовка (белгородская область), Любимовка, Чуровичи (брянская область).
А легион “Свобода России” выложил обращение с призывом к россиянам бороться с режимом путина. А впоследствии обратился к жителям российских приграничных районов “оставаться дома и не сопротивляться”.

Появились сообщения, что представители этих двух подразделений якобы напали на пограничный пункт “Грайворон” в результате которого погиб российский пограничник. В сети распространяют видео, как утверждается, передвижения военной техники этих подразделений по территории рф.

Российский Tg-канала Shot пишет о “ожесточенных боях”, которые происходят на границе Белгородской области недалеко от села Дроновка между россиянами и “украинской ДРГ”. Обе стороны используют военную технику.

Легион “Свобода россии” уже успел заявить, что под его контроль перешло село Козинка. А передовые подразделения зашли в Грайворон.

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