У бєлгородській області з самого ранку неспокійно: що відомо на даний момент
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні, 22 травня, з самого ранку чимало новин з белгородської області рф. З’являються повідомлення про обстріли, бої та навіть напад на російський прикордонний пункт Грайвон. УНН розбирався, що відомо на даний момент, і яка інформація офіційно підтверджена.
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З самого ранку російські ЗМІ повідомили про обстріл Грайворонського району. Цю інформацію підтвердив губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков.
За його словами, спрацювала ППО, у зоні ураження опинилися чотири села та місто Грайворон. Обійшлося без жертв, є незначні ушкодженя будівель.
Тим часом українські та російські Tg-канали поширили відео, у якому представники “Русского добровольческого корпуса” стверджують, що знаходяться біля сіл Безлюдовка (бєлгородська область), Любимовка, Чуровичи (брянська область).
А легіон “Свобода Росії” виклав звернення із закликом до росіян боротися з режимом путіна. А згодом звернувся до мешканців російських прикордонних районів “залишатися вдома та не чинити опір”.
З’явилися повідомлення, що представники цих двох підрозділів нібито напали на прикордонний пункт “Грайворон” в результаті якого загинув російський прикордонник. В мережі поширюють відео, як стверджується, пересування військової техніки цих підрозділів по території рф.
Російський Tg-каналу Shot пише про “запеклі бої”, які відбуваються на кордоні бєлгородської області неподалік села Дронівка між росіянами та “українською ДРГ”. Обидві сторони використовують військову техніку.
Легіон “Свобода росії” вже встиг заявити, що під його контроль перейшло село Козинка. А передові підрозділи зайшли до Грайворона. Однак, ця інформація жодним чином офіційно не підтверджена.
Україна інформацію про можливі збройні зіткнення у Бєлгородскій області не коментувала.
Губернатор бєлгородської області заявив, що “на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ”.
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