Кілька сіл рф в бєлгородській області під "масованим обстрілом" — росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. російські ЗМІ повідомляють про масований обстріл кількох сіл Грайворонського району бєлгородської області. Це також підтвердив і губернатор в'ячеслав гладков, пише УНН.
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росЗМІ почали повідомляти про обстріл кількох сіл росії, що знаходяться у бєлгородській області. Інформацію підтвердив і губернатор.
За інформацією губернатора області в'ячеслава гладкова, з 9 години ранку, Грайворонський міський округ нібито "під обстрілом ЗСУ". Також гладков повідомив, що жертви серед мирних жителів відсутні.
За його словами, спрацювала російська система ППО. А частина ракети впала в город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка.
гладков також повідомляє про обстріл села Козинка, де один снаряд влучив у приватний житловий будинок, сталася пожежа, а інший - в приватне домоволодіння, внаслідок чого є значні руйнування опорних конструкцій, а також пошкоджено автомобіль. У третьому домоволодінні пошкоджено паркан.
Губернатор бєлгородської області також зазначив, що уселі Гора-Поділ палає склад сіна. У Грайвороні снаряди влучили на територію автотранспортного підприємства, руйнувань немає. А у селі Замостя, внаслідок нібито обстрілу, пошкоджено паркан приватного житлового домоволодіння.
Згідно з повідомленнями російського Telegram-каналу Shot, з'явилася інформація про "запеклі бої", які відбуваються на кордоні Бєлгородської області неподалік села Дронівка між росіянами та "українською ДРГ". Повідомляється, що обидві сторони залучили військову техніку, а також "у небі помічено кілька дронів і працює система протиповітряної оборони".
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