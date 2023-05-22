Несколько сел рф в белгородской области под "массированным обстрелом" — росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. российские СМИ сообщают о массированном обстреле нескольких сел Грайворонского района Белгородской области. Это также подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков, пишет УНН.
Детали
росСМИ начали сообщать об обстреле нескольких сел россии, находящихся в белгородской области. Информацию подтвердил и губернатор.
По информации губернатора области вячеслава гладкова, с 9 часов утра, Грайворонский городской округ якобы "под обстрелом ВСУ". Также гладков сообщил, что жертвы среди мирных жителей отсутствуют.
По его словам, сработала российская система ПВО. А часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка.
Гладков также сообщает об обстреле села Козинка, где один снаряд попал в частный жилой дом, произошел пожар, а другой - в частное домовладение, в результате чего имеются значительные разрушения опорных конструкций, а также поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор.
Губернатор белгородской области также отметил, что в селе Гора-Подол пылает склад сена. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. А в селе Замостье, в результате якобы обстрела, поврежден забор частного жилого домовладения.
Согласно сообщениям российского Telegram-канала Shot, появилась информация об "ожесточенных боях", которые происходят на границе белгородской области недалеко от села Дроновка между россиянами и "украинской ДРГ". Сообщается, что обе стороны задействовали военную технику, а также "в небе замечено несколько дронов и работает система противовоздушной обороны".
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