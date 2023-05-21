В бєлгородській області рф сталася чергова "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. російські телеграм-канали повідомляють про чергову "бавовну" у бєлгородській області, передає УНН.
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Так, жителі шебекіно повідомляли про звуки вибухів, які чули у різних частинах міста.
Після цього, місцеві ЗМІ почали повідомляти, що після нібито "прильотів" у населеному пункті щось спалахнуло. Як зазначається, пожежу видно із різних частин міста.
За опублікованою інформацією, нібито запальний снаряд упав на сміттєзвалищі, через що там почалася пожежа.
Повідомляється, що площа пожежі зростає.
Нагадаємо
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що внаслідок вибуху, який пролунав 19 травня у тимчасово зайнятому загарбниками місті, 24 окупанти вбито, 37 отримали поранення,