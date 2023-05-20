"Бавовна" в Маріуполі: радник мера назвав втрати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Внаслідок вибуху, який пролунав 19 травня у тимчасово зайнятому загарбниками Маріуполі, 24 окупанти вбито, 37 отримали поранення, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
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"Наслідки вчорашної бавовни... 24 окупанти вбито. 37 різного ступнею поранення, зокрема більшість важких. “Тигри” та гусенічна техника - на металобрухт. Багацько", - написав Андрющенко.
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Раніше сьогодні Андрющенко вказав також на інші наслідки вчорашньої "бавовни".
"росіяни тягнуть вулицями міста в Новоазовськ. “Тигри” щось трохи назавжди втомились. (...) Знову близько 8 ранку активне переміщення / перебазування гвинтокрилів з напряму Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря", - написав радник мера.
"З 6 до 7 ранку в Маріуполі знову зафіксовано роботу ППО в Лівобреженому районі", - додав він.
Нагадаємо
19 травня у Маріуполі повідомляли про вибух в районі аеропорту та ще іншу “бавовну”.