"Хлопок" в Мариуполе: советник мэра назвал потери оккупантов

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"Последствия вчерашнего хлопка... 24 оккупанта убиты. 37 различной степени ранения, в том числе большинство тяжелых. “Тигры” и гусеничная техника - на металлолом. Много", - написал Андрющенко.

Детали

Ранее сегодня Андрющенко указал также на другие последствия вчерашнего "хлопка".

"россияне тащат по улицам города в Новоазовск. “Тигры” что-то немного навсегда устали. (...) Опять около 8 утра активное перемещение/перебазирование вертолетов с направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря", - написал советник мэра.

"С 6 до 7 утра в Мариуполе снова зафиксирована работа ПВО в Левобережном районе", - добавил он.

Напомним

19 мая в Мариуполе сообщали о взрыве в районе аэропорта и еще других “хлопках”.