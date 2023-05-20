"Хлопок" в Мариуполе: советник мэра назвал потери оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В результате взрыва, который прогремел 19 мая во временно занятом захватчиками Мариуполе, 24 оккупанта убиты, 37 получили ранения, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Последствия вчерашнего хлопка... 24 оккупанта убиты. 37 различной степени ранения, в том числе большинство тяжелых. “Тигры” и гусеничная техника - на металлолом. Много", - написал Андрющенко.
Детали
Ранее сегодня Андрющенко указал также на другие последствия вчерашнего "хлопка".
"россияне тащат по улицам города в Новоазовск. “Тигры” что-то немного навсегда устали. (...) Опять около 8 утра активное перемещение/перебазирование вертолетов с направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря", - написал советник мэра.
"С 6 до 7 утра в Мариуполе снова зафиксирована работа ПВО в Левобережном районе", - добавил он.
Напомним
19 мая в Мариуполе сообщали о взрыве в районе аэропорта и еще других “хлопках”.