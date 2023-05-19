У Маріуполі повідомляють про вибух в районі аеропорту та ще ряд “бавовн” в окупованому місті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про ряд вибухів у тимчасово-окупованому місті, зокрема, у районі аеропорту, передає УНН.
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У своєму Телеграм-каналі Андрющенко оприлюднив фотографію з підписом: “Тепер - аеропорт. Красивоє”.
Також радник мера публікує відео вибуху в районі ЖК “Невський”.
Окрім того, він оприлюднив відео невдалої роботи російської ППО у небі над Маріуполем.
Зокрема, відомо про “прильоти” по місцях базування окупантів – між селом Агробаза, яке межує з містом.
Доповнення
Російські окупанти продовжують військові переміщення через Маріуполь, в пріоритеті знов напрямки на місто Бердянськ та селище міського типу Мангуш.