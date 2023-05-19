В Мариуполе сообщают о взрыве в районе аэропорта и еще ряд "хлопков" в оккупированном городе

Детали

В своем Телеграм-канале Андрющенко обнародовал фотографию с подписью: “Теперь - аэропорт. Красивое”.

Также советник мэра публикует видео взрыва в районе ЖК “Невский”.

Кроме того, он обнародовал видео неудачной работы российской ПВО в небе над Мариуполем.

В частности, известно о “прилетах” по местам базирования оккупантов – между селом Агробаза, которое граничит с городом.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, в приоритете вновь направления на город Бердянск и поселок городского типа Мангуш.