В Мариуполе сообщают о взрыве в районе аэропорта и еще ряд "хлопков" в оккупированном городе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о ряде взрывов во временно-оккупированном городе, в частности, в районе аэропорта, передает УНН.
Детали
В своем Телеграм-канале Андрющенко обнародовал фотографию с подписью: “Теперь - аэропорт. Красивое”.
Также советник мэра публикует видео взрыва в районе ЖК “Невский”.
Кроме того, он обнародовал видео неудачной работы российской ПВО в небе над Мариуполем.
В частности, известно о “прилетах” по местам базирования оккупантов – между селом Агробаза, которое граничит с городом.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, в приоритете вновь направления на город Бердянск и поселок городского типа Мангуш.