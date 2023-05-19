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росіяни знову здійснюють військові переміщення через Маріуполь, пріоритетні напрямки - Бердянськ та Мангуш

росіяни знову здійснюють військові переміщення через Маріуполь, пріоритетні напрямки - Бердянськ та Мангуш

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. російські окупанти продовжують військові переміщення через Маріуполь, в пріоритеті знов напрямки на місто Бердянськ та селище міського типу Мангуш. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"В пріоритеті знов напрям Бердянськ / Мангуш. Швидкість проходження вантажівок з БК, зафіксована спостереженням складає близько доби. Вдень їдуть в бік Запоріжжя, на наступний день повертаються пусті та рухаються в бік Новоазовська", - повідомив Андрющенко.

Доповнення

Також радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти відновили переміщення на північ області в бік напрямків Волноваха / Донецьк. Разом з цим продовжується "перекид БК з Тельманово через Гранітне в напрям Вугледару".

Андрющенко додав, що з полігонів Ялта/Урзуф виведено частину військових.

"Перевозили вантажівками (разом з БК) через Урзуф в бік Бердянська на початку тижня. Наразі повернулась в місце базування значно менша кількість вантажівок, сильно побита, як після обстрілу", - сказав він.

Нагадаємо

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що російські окупанти відновили тактику пересувань вночі.

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