росіяни знову здійснюють військові переміщення через Маріуполь, пріоритетні напрямки - Бердянськ та Мангуш
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. російські окупанти продовжують військові переміщення через Маріуполь, в пріоритеті знов напрямки на місто Бердянськ та селище міського типу Мангуш. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"В пріоритеті знов напрям Бердянськ / Мангуш. Швидкість проходження вантажівок з БК, зафіксована спостереженням складає близько доби. Вдень їдуть в бік Запоріжжя, на наступний день повертаються пусті та рухаються в бік Новоазовська", - повідомив Андрющенко.
Доповнення
Також радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти відновили переміщення на північ області в бік напрямків Волноваха / Донецьк. Разом з цим продовжується "перекид БК з Тельманово через Гранітне в напрям Вугледару".
Андрющенко додав, що з полігонів Ялта/Урзуф виведено частину військових.
"Перевозили вантажівками (разом з БК) через Урзуф в бік Бердянська на початку тижня. Наразі повернулась в місце базування значно менша кількість вантажівок, сильно побита, як після обстрілу", - сказав він.
Нагадаємо
Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що російські окупанти відновили тактику пересувань вночі.