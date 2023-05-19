россияне снова осуществляют военные перемещения через Мариуполь, приоритетные направления - Бердянск и Мангуш

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Киев • УНН

 • 633345 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, в приоритете вновь направления на город Бердянск и поселок городского типа Мангуш. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В приоритете снова направление Бердянск/Мангуш. Скорость прохождения грузовиков с БК, зафиксированная наблюдением составляет около суток. Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день возвращаются пустые и движутся в сторону Новоазовска", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

Также советник мэра Мариуполя отметил, что оккупанты возобновили перемещение на север области в сторону направлений Волноваха / Донецк. Вместе с этим продолжается "переброска БК из Тельманово через Гранитное в направление Угледара".

Андрющенко добавил, что с полигонов Ялта/Урзуф выведена часть военных.

"Перевозили грузовиками (вместе с БК) через Урзуф в сторону Бердянска в начале недели. Сейчас вернулось в место базирования значительно меньшее количество грузовиков, сильно побитое, как после обстрела", - сказал он.

Напомним

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что российские оккупанты возобновили тактику передвижений ночью.

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