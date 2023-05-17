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Радник мера Маріуполя: російські окупанти відновили тактику пересувань вночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Вдень російська армія перевозить техніку та контингент на північ Маріупольського району та Волновахи. І окремо вночі з Новоазовська займається перекиданням техніки в бік Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН.

Цитата

"Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень окрім напряму Беряднськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрям Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів. Також росіяни поновили тактику нічних пересувань. В період з другої до третьої ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну зафіксовано звук проходження військової техніки", - повідомив Андрющенко.

Доповнення 

За словами радника мера Маріуполя, 8 травня, у тимчасово захопленому російською армією Маріуполі дві доби поспіль фіксували переміщення танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району.

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