Советник мэра Мариуполя: российские оккупанты возобновили тактику передвижений ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Днем российская армия перебрасывает технику и контингент на север Мариупольского района и Волновахи. Отдельно ночью из Новоазовска занимается перебрасыванием техники в сторону Бердянска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты проводят массовый переброс техники. Днем кроме направления Бердянск/Пологи зафиксировано перемещение в направлении Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТР. Также россияне возобновили тактику ночных передвижений. В период с двух до трех ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", - сообщил Андрющенко.
Дополнение
По словам советника мэра Мариуполя, 8 мая, во временно захваченном российской армией Мариуполе двое суток подряд фиксировали перемещение танков и систем ПВО с Бердянского направления в сторону ММК им. Ильича и Новоазовского района.
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