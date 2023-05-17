Советник мэра Мариуполя: российские оккупанты возобновили тактику передвижений ночью

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"Оккупанты проводят массовый переброс техники. Днем кроме направления Бердянск/Пологи зафиксировано перемещение в направлении Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТР. Также россияне возобновили тактику ночных передвижений. В период с двух до трех ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

По словам советника мэра Мариуполя, 8 мая, во временно захваченном российской армией Мариуполе двое суток подряд фиксировали перемещение танков и систем ПВО с Бердянского направления в сторону ММК им. Ильича и Новоазовского района.

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