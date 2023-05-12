В Маріуполі на цвинтарі з'явився великий сектор свіжих поховань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Маріупольські кладовища збільшуються. На Старокримскому цвинтарі великий сектор свіжих поховань. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
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«У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни - смерть, біль та горе», - йдеться в повідомленні.
В міській раді нагадали, що за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.
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