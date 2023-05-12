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В Мариуполе на кладбище появился большой сектор свежих захоронений

В Мариуполе на кладбище появился большой сектор свежих захоронений

Киев • УНН

 • 904223 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Мариупольские кладбища увеличиваются. На Старокрымском кладбище большой сектор свежих захоронений. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Цитата

«В секторе №21 заметно увеличилось количество новых могил. Это может свидетельствовать о росте смертности. Ведь в Мариуполе падает уровень медицинской помощи. Отсутствие специалистов и современного оборудования приводит к тому, что люди не получают необходимого лечения, квалифицированной помощи. Это то, что принесли в наш мирный город россияне - смерть, боль и горе», - говорится в сообщении.

В городском совете напомнили, что по данным журналистов Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, в городе погибло более 22 тысяч человек. Эта цифра может быть в несколько раз больше.

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