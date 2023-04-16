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«Просто пустеля»: Андрющенко показав залишки 29 багатоповерхівок у Маріуполі

«Просто пустеля»: Андрющенко показав залишки 29 багатоповерхівок у Маріуполі

Київ • УНН

 • 3416769 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На місці 29 багатоповерхівок у Приморському районів Маріуполя тепер пустеля. Відео з місця трагедії показав радник мера міста Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата 

«Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушкі. Приморській район. Маріуполь. Квітень 2023. “русский мир”», - підписав відео радник міського голови.

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