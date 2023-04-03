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росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі - Андрющенко

росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі - Андрющенко

Київ • УНН

 • 697449 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Росіяни продовжують укріплюватись в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН.

Цитата

"Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно та по-ідіотськи, але готують. Максимальна мілітаризація міста прямо вказує, що ніякого херсонського сценарію тут не планують. Сподіваюсь, поки", - написав Андрющенко.

За його словами, робітники військової комендатури та офіцери гарнізону "оборони міста" в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи.

"Вони знов вірять, що тут назавжди. Тому нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно...", - додав радник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Основна тема маріупольських чатів – наближення ЗСУ: Андрющенко повідомив про звуки роботи артилерії та кулеметів у Маріуполі

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