росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Росіяни продовжують укріплюватись в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН.
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"Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно та по-ідіотськи, але готують. Максимальна мілітаризація міста прямо вказує, що ніякого херсонського сценарію тут не планують. Сподіваюсь, поки", - написав Андрющенко.
За його словами, робітники військової комендатури та офіцери гарнізону "оборони міста" в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи.
"Вони знов вірять, що тут назавжди. Тому нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно...", - додав радник.
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