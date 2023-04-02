Основна тема маріупольських чатів – наближення ЗСУ: Андрющенко повідомив про звуки роботи артилерії та кулеметів у Маріуполі

Цитата

«Маріупольський порт прямо зараз. Звуки важкої артилерії. Це не прильоти, але робота артилерії майже впритул до житлових кварталів в порту… Пів року тому тут використовували територію для тренування кадирівці. Що відбувається зараз – встановлюємо», - написав він.

Згодом Андрющенко повідомив, що до звуків роботи артилерії додались кулеметні черги.

«Основна тема маріупольських чатів - ЗСУ наближається…»,- написав він.