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Основна тема маріупольських чатів – наближення ЗСУ: Андрющенко повідомив про звуки роботи артилерії та кулеметів у Маріуполі

Основна тема маріупольських чатів – наближення ЗСУ: Андрющенко повідомив про звуки роботи артилерії та кулеметів у Маріуполі

Київ • УНН

 • 1971874 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті лунають звуки роботи важкої артилерії та кулеметів, пише УНН.

Цитата

«Маріупольський порт прямо зараз. Звуки важкої артилерії. Це не прильоти, але робота артилерії майже впритул до житлових кварталів в порту… Пів року тому тут використовували територію для тренування кадирівці. Що відбувається зараз – встановлюємо», - написав він.

Згодом Андрющенко повідомив, що до звуків роботи артилерії додались кулеметні черги.

«Основна тема маріупольських чатів - ЗСУ наближається…»,- написав він.

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