Основна тема маріупольських чатів – наближення ЗСУ: Андрющенко повідомив про звуки роботи артилерії та кулеметів у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті лунають звуки роботи важкої артилерії та кулеметів, пише УНН.
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«Маріупольський порт прямо зараз. Звуки важкої артилерії. Це не прильоти, але робота артилерії майже впритул до житлових кварталів в порту… Пів року тому тут використовували територію для тренування кадирівці. Що відбувається зараз – встановлюємо», - написав він.
Згодом Андрющенко повідомив, що до звуків роботи артилерії додались кулеметні черги.
«Основна тема маріупольських чатів - ЗСУ наближається…»,- написав він.