россияне продолжают укрепляться в Мариуполе - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Россияне продолжают укрепляться в ожидании контрнаступления ВСУ. Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят. Максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого херсонского сценария здесь не планируют. Надеюсь, пока", - написал Андрющенко.
По его словам, рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона "обороны города" в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды.
"Они снова верят, что здесь навсегда. Поэтому нас ждет новая битва за Мариуполь. Однозначно...", - добавил советник.
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