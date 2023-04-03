россияне продолжают укрепляться в Мариуполе - Андрющенко

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"Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят. Максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого херсонского сценария здесь не планируют. Надеюсь, пока", - написал Андрющенко.

По его словам, рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона "обороны города" в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды.

"Они снова верят, что здесь навсегда. Поэтому нас ждет новая битва за Мариуполь. Однозначно...", - добавил советник.

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