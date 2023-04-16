"Просто пустыня": Андрющенко показал остатки 29 многоэтажек в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На месте 29 многоэтажек в Приморском районов Мариуполя теперь пустыня. Видео с места трагедии показал советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморской район. Мариуполь. Апрель 2023 года. “русский мир”», - подписал видео советник городского головы.
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