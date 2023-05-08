До Маріуполя ворог другу добу перетягує танки та ППО з Бердянського напрямку - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі другу добу фіксують переміщення танків та систем ППО ворога з Бердянського напрямку, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Фіксуємо переміщення танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району.
Після оголошення евакуації другу добу окупанти почали перетягувати важку техніку та системи ППО в Маріуполь",- повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, росіяни оголосили примусову термінову евакуацію на тимчасово окупованій території Запорізької області, обумовлюючи це "обострєнієм на лініі боєстолкновєній", про що заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч жителів з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту до Бердянська. Прикриваються піклуванням про цивільних, насправді в очікуванні контрнаступу хочуть влаштувати там військові бази.
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