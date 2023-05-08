В Мариуполь враг вторые сутки перетаскивает танки и ПВО с Бердянского направления - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во временно захваченном российской армией Мариуполе вторые сутки фиксируют перемещение танков и систем ПВО врага с Бердянского направления, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Фиксируем перемещение танков и систем ПВО с Бердянского направления в сторону ММК им. Ильича и Новоазовского района. После объявления эвакуации вторые сутки оккупанты начали перетаскивать тяжелую технику и системы ПВО в Мариуполь", - сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
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Как ранее сообщал УНН, россияне объявили принудительную срочную эвакуацию на временно оккупированной территории Запорожской области, обуславливая это "обострением на линии боестолкновений", отметил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, оккупанты планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта в Бердянск. Прикрываются заботой о гражданских, на самом деле в ожидании контрнаступления хотят устроить там военные базы.
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