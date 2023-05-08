Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як зазначається, російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої "влади", колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови "евакуювати" дитину.
До того ж, на АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.
В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що окупанти продовжують під приводом евакуації вивозити награбоване майно з ТОТ.