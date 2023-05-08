Окупанти продовжують під приводом евакуації вивозити награбоване майно з ТОТ - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Окупанти продовжують під приводом евакуації вивозити награбоване майно з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ, передає УНН.
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Як зазначається, російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.
Так, в Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.
Також, в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми родинами.
Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на Херсонщині.