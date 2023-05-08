Оккупанты продолжают под предлогом эвакуации вывозить награбленное имущество с ВОТ - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Оккупанты продолжают под предлогом эвакуации вывозить награбленное имущество с временно оккупированных территорий Запорожской области. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Как отмечается, российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.
Так, в Михайловке, зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.
Также, в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями.
Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили.
Напомним
В Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на Херсонщине.