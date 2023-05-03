Генштаб: окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в тимчасово окупованій Херсонській області. Про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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Як зазначається, щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.
Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників фсб, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом рф указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.
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