Генштаб: оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на Херсонщине

Детали

Как отмечается, чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

Содержание мероприятий заключается в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей фсб, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом рф указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: либо отказ от украинского паспорта в пользу российского, либо немедленное выселение с конфискацией имущества.

Напомним

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.