Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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