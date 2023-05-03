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В небі над Києвом було збито всі цілі - КМВА

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КИЇВ. 3 травня. УНН. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Цитата

"Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА "Shahed".

Звичайною та незмінною залишається і тактика противника - з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Згідно з даними оперативного зведення на цей момент, в Києві обійшлося без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти КНДІСЕ розповіли про ударні дрони, які рф запускає на українські міста

Нагадаємо

Вночі на Київщині працювало ППО.

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