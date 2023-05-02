На Київщині працює ППО - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили роботу ППО на Київщині, передає УНН.
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"Київщина! Працює ППО.
Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Також, Андрій Єрмак у своєму Telegram зазначив, що загроза ще залишається.
Нагадаємо
У кількох областях України оголошена повітряна тривога. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також повідомляв про роботу ППО.