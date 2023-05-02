На Киевщине работает ППО - КОВА

Цитата

"Киевщина! Работает ППО.

Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также Андрей Ермак в своем Telegram отметил, что угроза еще остается.

Напомним

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также сообщал о работе ПВО.