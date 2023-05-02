На Киевщине работает ППО - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской областной военной администрации подтвердили работу ПВО на Киевщине, передает УНН.
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"Киевщина! Работает ППО.
Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Также Андрей Ермак в своем Telegram отметил, что угроза еще остается.
Напомним
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также сообщал о работе ПВО.