У кількох областях України оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня УНН. У кількох областях України була оголошена повітряна тривога, пише УНН.
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За даними сайту "Мапа тривог України" повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Кивській областях, та в місті Київ.
Кервіник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.
"Тривогу не ігноруємо", - написав Єрмак.
Деякі Telegram-канали також повідомляли про вибухи у Харківській області.
Доповнення
Актуальну арту повітряних тривог можна переглянути тут.