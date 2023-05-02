В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая УНН. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
По данным сайта "Карта тревог Украины" воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской областях, и в городе Киев.
Кервиник Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.
"Тревогу не игнорируем", - написал Ермак.
Некоторые Telegram-каналы также сообщали о взрывах в Харьковской области.
Дополнение
Актуальную арту воздушных тревог можно просмотреть здесь.