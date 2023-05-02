Єрмак повідомляє про роботу ППОКиїв • УНН2 травня 2023, 20:44 • 424500 переглядиКИЇВ. 3 травня УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляє про роботу ППО, пише УНН.ДеталіЄрмак у своєму Telegram написав "ППО", натякаючи на роботу протиповітряної оборони в Київській області.Також, повітряну тривогу було оголошено й в Запорізькій області. НагадаємоУ кількох областях України оголошена повітряна тривога. Актуальну арту повітряних тривог можна переглянути тут.Українські Національні Новини Війна