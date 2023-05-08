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Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 762315 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Также, наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БпЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как отмечается, российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной "власти", коллаборационисты, дети, учителя и воспитатели. При этом, родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка.

К тому же, на АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям сообщено, что новых поставок топлива не планируется.

В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне наблюдалось уничтожение документации этого учреждения.

Напомним

В Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают под предлогом эвакуации вывозить награбленное имущество с ВОТ.

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