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"Бавовна" в Маріуполі: місце вибуху встановлено - Андрющенко

"Бавовна" в Маріуполі: місце вибуху встановлено - Андрющенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Місце вибуху у тимчасово окупованому Маріуполі встановлено. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Місце Бавовни встановлено.

Результати будуть зранку. Попередньо - місце базування від 150 окупантів та системно використовувалось для встановлення систем ППО. Вже добре.

Русня бреше про місце свідомо. Аби недопустити корегування та добивання. Дарма витрачає час. Маріупольські очі та вуха України - самі чутливі", - написав Андрющенко. 

Доповнення

До цього, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про ряд вибухів у тимчасово-окупованому місті, зокрема, у районі аеропорту.

Також, Андрющенко публікував відео вибуху в районі ЖК “Невський”.

Нагадаємо

Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти продовжують військові переміщення через Маріуполь, в пріоритеті знов напрямки на місто Бердянськ та селище міського типу Мангуш.

Українські Національні Новини

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