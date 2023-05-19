"Бавовна" в Мариуполе: место взрыва установлено - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Место взрыва во временно оккупированном Мариуполе установлено. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Место Бавовны установлено.
Результаты будут утром. Предварительно - место базирования от 150 оккупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Уже хорошо.
Русня врет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время. Мариупольские глаза и уши Украины - самые чувствительные", - написал Андрющенко.
Дополнение
До этого, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о ряде взрывов во временно-оккупированном городе, в частности, в районе аэропорта.
Также, Андрющенко публиковал видео взрыва в районе ЖК “Невский”.
Напомним
Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, в приоритете вновь направления на город Бердянск и поселок городского типа Мангуш.