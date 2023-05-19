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"Бавовна" в Мариуполе: место взрыва установлено - Андрющенко

"Бавовна" в Мариуполе: место взрыва установлено - Андрющенко

Киев • УНН

 • 1055255 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Место взрыва во временно оккупированном Мариуполе установлено. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

"Место Бавовны установлено.

Результаты будут утром. Предварительно - место базирования от 150 оккупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Уже хорошо.

Русня врет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время. Мариупольские глаза и уши Украины - самые чувствительные", - написал Андрющенко. 

Дополнение

До этого, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о ряде взрывов во временно-оккупированном городе, в частности, в районе аэропорта.

Также, Андрющенко публиковал видео взрыва в районе ЖК “Невский”.

Напомним

Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, в приоритете вновь направления на город Бердянск и поселок городского типа Мангуш.

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