В белгородской области рф произошел очередной "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. российские телеграм-каналы сообщают о очередном "хлопке" в белгородской области, передает УНН.
Детали
Так, жители шебекино сообщали о звуках взрывов, которые слышали в разных частях города.
После этого, местные СМИ начали сообщать, что после якобы "прилетов" в населенном пункте что-то вспыхнуло. Как отмечается, пожар видно из разных частей города.
По опубликованной информации, якобы зажигательный снаряд упал на мусорную свалку, из-за чего там начался пожар.
Сообщается, что площадь пожара растет.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в результате взрыва, который прогремел 19 мая во временно занятом захватчиками городе, 24 оккупанта убиты, 37 получили ранения,