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На місці вибуху у бєлгороді знайшли ще одну авіабомбу, евакуювали тисячі людей

На місці вибуху у бєлгороді знайшли ще одну авіабомбу, евакуювали тисячі людей

Київ • УНН

 • 556709 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У російському бєлгороді поруч із місцем, де 20 квітня вибухнула авіабомба, знайшли ще один "вибухонебезпечний предмет", який не розірвався, повідомив губернатор регіону в'ячеслав гладков, передає УНН.

Деталі

"Вибухонебезпечний предмет" виявили на вулиці Шаландіна.

Телеграм-канал 112 пише, що йдеться про "авіабомбу".

За словами губернатора регіону гладкова, вибухотехніки міноборони рф знешкодять його на полігоні.

Оперативний штаб вирішив евакуювати 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. Це, попередньо, понад три тисячі людей. Усіх поселять у пунктах тимчасового розміщення.

Доповнення

У російському місті бєлгород 20 квітня пролунав сильний вибух. Як повідомив губернатор бєлгородської області, внаслідок цього на вулиці Ватутіна у місті утворилася велика вирва радіусом більше ніж 20 метрів. Вибухом автомобіль закинуло на дах магазину, було пошкоджено частину будинку. В одній з квартир було виявлено уламки снаряда, будинок було евакуйовано.

У мінобороні рф повідомили, що причиною вибуху стало позаштатне сходження авіаційного боєприпасу під час виконання польоту літака Су-34 пкс рф над бєлгородом. 

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