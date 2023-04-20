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У бєлгороді прогримів сильний вибух - ЗМІ

У бєлгороді прогримів сильний вибух - ЗМІ

Київ • УНН

 • 719090 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В російському бєлгороді місцеві ЗМІ повідомляють про сильний вибух, передає УНН.

Деталі

За інформацією місцевих ЗМІ, у російському місті бєлгород пролунав сильний вибух. Як повідомляє губернатор бєлгородської області, внаслідок цього, на вулиці ватутіна у місті утворилася велика вирва радіусом більше 20 метрів.

Також, зазначається, що внаслідок вибуху було ушкоджено частину будинку на вулиці шаладіна. В одній з квартир було виявлено уламки снаряда, будинок евакуйовано. Постраждалих немає.

Що стало причиною вибуху, поки невідомо. 

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував вибух в своєму Telegram.

"Бєлгород, що це у вас впало?", - написав Гончаренко.

Нагадаємо

У бєлгороді безпілотник ударив по ТЕС.

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