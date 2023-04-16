У бєлгороді безпілотник ударив по ТЕС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За повідомленнями російських місцевих ЗМІ у місті бєлгород безпілотник вдарив по ТЕС, передає УНН.
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За інформацією місцевих ЗМІ, у російському місті бєлгород безпілотний літальний апарат вразив територію ТЕЦ. Місцеві інформаційні канали пишуть, що на станції почалася пожежа, а у місті частково зникло світло.
Доповнення
Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про дві пожежі на цивільних об'єктах. У самому місті і в передмісті.
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