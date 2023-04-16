В белгороде беспилотник ударил по ТЭС - СМИ

Детали

По информации местных СМИ, в российском городе Белгород беспилотный летательный аппарат поразил территорию ТЭЦ. Местные информационные каналы пишут, что на станции начался пожар, а в городе частично пропал свет.

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Губернатор белгородской области вячеслав гладов сообщил о двух пожарах на гражданских объектах. В самом городе и в пригороде.

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