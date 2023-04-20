В белгороде прогремел сильный взрыв - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В российском белгороде местные СМИ сообщают о сильном взрыве, передает УНН.
Детали
По информации местных СМИ, в российском городе белгород раздался сильный взрыв. Как сообщает губернатор белгородской области, в результате этого, на улице ватутина в городе образовалась большая воронка радиусом более 20 метров.
Также, отмечается, что в результате взрыва была повреждена часть дома по улице шаладина. В одной из квартир были обнаружены обломки снаряда, дом эвакуирован. Пострадавших нет.
Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал взрыв в своем Telegram.
"Белгород, что это у вас упало?", – написал Гончаренко.
Напомним
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