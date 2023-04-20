Причиною вибуху у бєлгороді була російська авіабомба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Причиною вибуху у російському бєлгороді була російська авіабомба. Про це повідомлять росЗМІ із посиланням на міноборони рф, передає УНН.
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"При виконанні польоту літака Су-34 ВКС над бєлгородом відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" - заявили в мінобороні рф.
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У мінобороні рф додали, що жертв внаслідок позаштатного сходження авіабоєприпасу немає та наразі ведеться розслідування причин НП.
Однак, губернатор бєлгородської області написав, що внаслідок вибуху постараждали двоє людей. Також, руйнування виявлено у 4 квартирах багатоквартирного будинку.
Нагадаємо
У бєлгороді прогримів сильний вибух.