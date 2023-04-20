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Причиною вибуху у бєлгороді була російська авіабомба

Причиною вибуху у бєлгороді була російська авіабомба

Київ • УНН

 • 668853 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Причиною вибуху у російському бєлгороді була російська авіабомба. Про це повідомлять росЗМІ із посиланням на міноборони рф, передає УНН.

Цитата

"При виконанні польоту літака Су-34 ВКС над бєлгородом відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" - заявили в мінобороні рф.

Деталі

У мінобороні рф додали, що жертв внаслідок позаштатного сходження авіабоєприпасу немає та наразі ведеться розслідування причин НП.

Однак, губернатор бєлгородської області написав, що внаслідок вибуху постараждали двоє людей. Також, руйнування виявлено у 4 квартирах багатоквартирного будинку.

Нагадаємо

У бєлгороді прогримів сильний вибух.

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