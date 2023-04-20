Причиной взрыва в белгороде была российская авиабомба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Причиной взрыва в российском Белгороде была российская авиабомба. Об этом сообщат росСМИ со ссылкой на минобороны рф, передает УНН.
Цитата
"При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над белгородом произошел внештатный сход авиационного боеприпаса" - заявили в минобороны рф.
Детали
В минобороны рф добавили, что жертв в результате внештатного схода авиабоеприпаса нет и сейчас ведется расследование причин ЧП.
Однако, губернатор Белгородской области написал, что в результате взрыва пострадали два человека. Также, разрушения обнаружены в 4 квартирах многоквартирного дома.
Напомним
В Белгороде прогремел сильный взрыв.