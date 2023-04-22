На месте взрыва в белгороде нашли еще одну авиабомбу, эвакуировали тысячи людей

Детали

"Взрывоопасный предмет" обнаружили на улице Шаландина.

Телеграм-канал 112 пишет, что речь идет об "авиабомбе".

По словам губернатора региона гладкова, взрывотехники минобороны рф обезвредят его на полигоне.

Оперативный штаб решил эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Это, предварительно, более трех тысяч человек. Всех поселят в пунктах временного размещения.

Напомним

В российском городе белгород 20 апреля прогремел сильный взрыв. Как сообщил губернатор белгородской области, в результате этого на улице Ватутина в городе образовалась большая воронка радиусом более 20 метров. Взрывом автомобиль забросило на крышу магазина, была повреждена часть дома. В одной из квартир были обнаружены обломки снаряда, дом был эвакуирован.

В минобороны рф сообщили, что причиной взрыва стало внештатное схождение авиационного боеприпаса во время выполнения полета самолета Су-34 вкс рф над белгородом.