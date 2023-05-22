В Белгородской области с самого утра неспокойно: что известно на данный момент

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня, 22 мая, с самого утра немало новостей из белгородской области рф. Появляются сообщения об обстрелах, боях и даже нападение на российский пограничный пункт Грайвон. УНН разбирался, что известно на данный момент, и какая информация официально подтверждена.

Детали

С самого утра российские СМИ сообщили об обстреле Грайворонского района. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сработала ПВО, в зоне поражения оказались четыре села и город Грайворон. Обошлось без жертв, есть незначительные повреждения зданий.

Тем временем украинские и российские Tg-каналы распространили видео, в котором представители “Русского добровольческого корпуса” утверждают, что находятся возле сел Безлюдовка (Белгородская область), Любимовка, Чуровичи (брянская область). А легион “Свобода России” выложил обращение с призывом к россиянам бороться с режимом Путина. А впоследствии обратился к жителям российских приграничных районов “оставаться дома и не сопротивляться”.

Появились сообщения, что представители этих двух подразделений якобы напали на пограничный пункт “Грайворон” в результате которого погиб российский пограничник. В сети распространяют видео, как утверждается, передвижения военной техники этих подразделений по территории рф.

Российский Tg-канала Shot пишет о “ожесточенных боях”, которые происходят на границе Белгородской области недалеко от села Дроновка между россиянами и “украинской ДРГ”. Обе стороны используют военную технику.

Легион “Свобода россии” уже успел заявить, что под его контроль перешло село Козинка. А передовые подразделения зашли в Грайворон. Однако, эта информация никоим образом официально не подтверждена.

Украина информацию о возможных вооруженных столкновениях в Белгородской области не комментировала.

Губернатор белгородской области заявил, что “на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ”.

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