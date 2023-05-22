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13 марта, 19:26 • 47849 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104583 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107606 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения - Подоляк о событиях в белгородской области рф

Украина изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения - Подоляк о событиях в белгородской области рф

Киев • УНН

 • 1137530 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Украина наблюдает за событиями в белгородской области рф и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в белгородской области россии и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан россии", - написал Подоляк.

Дополнение

Около 14:00 легион «Свобода России» и «РДК» заявили, что «освободили» Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон.

Губернатор Белгородской области гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа зашла "ДРГ". По его словам, подразделения рф и фсб «принимают меры».

В ГУР МОУ указали, что легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев, и что операцию проводят исключительно граждане россии.

Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. #Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно,…

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2023

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