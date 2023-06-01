У бєлгородській області рф знову неспокійно: легіон "Свободи Росії" та РДК заявляють, що "боротьба триває"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З ранку в районі російського прикордонного пункту "шебекіно" у бєлгородській області рф неспокійно. Про ситуацію пишуть російські ЗМІ та представники РДК та ЛСР, повідомляє УНН.
Деталі
Бійці РДК та ЛСР заявляють, що проводять операцію, оголосили про початок другої фази. Вранці на Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та рф. "Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!" - ідеться у публікації.
Своєю чергою представники підрозділу "російський добровольчий корпус" опублікували у мережі відеозвернення, у якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.
У російських телеграм-каналах заявляли про "бій". У російських пабліках пишуть, що станом на 8:30 ранку "атака" начебто була відбита. "Диверсанти атакували МАПП "шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці міноборони. За попередніми даними, активну атаку біля кордону було відбито. Зараз у районі "шебекіно" чути поодинокі постріли", - пише Telegram-канал Baza.
В бєлгородському оперштабі повідомили, що "обстановка в шебекінському міському окрузі на даний момент складна, тривають обстріли, чути звуки бою", але спростували "прорив".
"Противника на території бєлгородській області не було і немає", заявив згодом російський губернатор в'ячеслав гладков, також спростовуючи "прорив".
Також у російських пабліках пишуть, що маслова пристань перекрила дорогу в бік шебекіно.
Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо, один із снарядів потрапив до будівлі місцевого МВС. гладков зранку заявив, що обстріл триває і вже нібито поранено 8 людей. За повідомленнями, було організовано часткову евакуацію, і частина жителів вирішила залишити місто.
Доповнення
Також російські пабліки пишуть, що вночі невідомий безпілотник впав і вибухнув у населеному пункті найтоповичі у брянській області за 70 кілометрів від кордону. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Окрім того, як стверджують російські ЗМІ, невідомий безпілотник "атакував" населений пункт стара миколаївка у курській області. За даними джерел, близько 5 ранку БПЛА скинув два вибухові пристрої на околиці села. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.