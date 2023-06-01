У бєлгородській області рф знову неспокійно: легіон "Свободи Росії" та РДК заявляють, що "боротьба триває"

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Бійці РДК та ЛСР заявляють, що проводять операцію, оголосили про початок другої фази. Вранці на Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та рф. "Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!" - ідеться у публікації.

Своєю чергою представники підрозділу "російський добровольчий корпус" опублікували у мережі відеозвернення, у якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.

У російських телеграм-каналах заявляли про "бій". У російських пабліках пишуть, що станом на 8:30 ранку "атака" начебто була відбита. "Диверсанти атакували МАПП "шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці міноборони. За попередніми даними, активну атаку біля кордону було відбито. Зараз у районі "шебекіно" чути поодинокі постріли", - пише Telegram-канал Baza.

В бєлгородському оперштабі повідомили, що "обстановка в шебекінському міському окрузі на даний момент складна, тривають обстріли, чути звуки бою", але спростували "прорив".

"Противника на території бєлгородській області не було і немає", заявив згодом російський губернатор в'ячеслав гладков, також спростовуючи "прорив".

Також у російських пабліках пишуть, що маслова пристань перекрила дорогу в бік шебекіно.

Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо, один із снарядів потрапив до будівлі місцевого МВС. гладков зранку заявив, що обстріл триває і вже нібито поранено 8 людей. За повідомленнями, було організовано часткову евакуацію, і частина жителів вирішила залишити місто.

Доповнення

Також російські пабліки пишуть, що вночі невідомий безпілотник впав і вибухнув у населеному пункті найтоповичі у брянській області за 70 кілометрів від кордону. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Окрім того, як стверджують російські ЗМІ, невідомий безпілотник "атакував" населений пункт стара миколаївка у курській області. За даними джерел, близько 5 ранку БПЛА скинув два вибухові пристрої на околиці села. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.