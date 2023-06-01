В белгородской области рф снова неспокойно: легион "Свободы России" и РДК заявляют, что "борьба продолжается"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. С утра в районе российского пограничного пункта "шебекино" в белгородской области рф неспокойно. О ситуации пишут российские СМИ и представители РДК и ЛСР, сообщает УНН.

Детали

Бойцы РДК и ЛСР заявляют, что проводят операцию, объявили о начале второй фазы. Утром на Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о том, что происходит на границе Украины и рф. "Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!" - говорится в публикации.

В свою очередь представители подразделения "российский добровольческий корпус" опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.

В российских телеграм-каналах заявляли о "бое". В российских пабликах пишут, что по состоянию на 8:30 утра "атака" якобы была отбита. "Диверсанты атаковали МАПП "шебекино" с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы минобороны. По предварительным данным, активная атака у границы была отбита. Сейчас в районе "шебекино" слышны одиночные выстрелы", - пишет Telegram-канал Baza.

В белгородском оперштабе сообщили, что "обстановка в шебекинском городском округе на данный момент сложная, продолжаются обстрелы, слышны звуки боя", но опровергли "прорыв".

"Противника на территории белгородской области не было и нет", заявил впоследствии российский губернатор вячеслав гладков, также опровергая "прорыв". 

Также в российских пабликах пишут, что маслова пристань перекрыла дорогу в сторону шебекино.

Перед этим в самом городе был ночной обстрел. Предварительно, один из снарядов попал в здание местного МВД. гладков утром заявил, что обстрел продолжается и уже якобы ранены 8 человек. По сообщениям, была организована частичная эвакуация, и часть жителей решила покинуть город.

Дополнение

Также российские паблики пишут, что ночью неизвестный беспилотник упал и взорвался в населенном пункте найтоповичи в брянской области в 70 километрах от границы. В результате взрыва никто не пострадал.

Кроме того, как утверждают российские СМИ, неизвестный беспилотник "атаковал" населенный пункт старая николаевка в курской области. По данным источников, около 5 утра БПЛА сбросил два взрывных устройства на окраине села. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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